Anglo American Platinum Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Anglo American Platinum hat in den letzten Tagen einige negative Entwicklungen in ihrer technischen Analyse verzeichnet. Mit einem Kurs von 5,55 EUR liegt sie derzeit -14,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von -14,22 Prozent als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, da er bei einem Niveau von 71,43 als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung aus der technischen Analyse lautet somit auf "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie jedoch als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 6,03 liegt und somit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 94 liegt. Daher erhält die Anglo American Platinum auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls positive Signale, da in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet und das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft.