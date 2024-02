Anglo American Platinum Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American Platinum liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 95,01) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Anglo American Platinum daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung rund um die Aktie von Anglo American Platinum wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein neutral positives Bild. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,17 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion vergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Anglo American Platinum-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 6,44 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,6 EUR lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf der kurzfristigeren Basis wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Anglo American Platinum-Aktie daher sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht eine eher negative Bewertung.