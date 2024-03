Anglo American Platinum Aktie: Das ist erstaunlich

Die Anglo American Platinum-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 6,16 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 5,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -3,41 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,91 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,68 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Anglo American Platinum-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 51,85 und der RSI25 für 25 Tage bei 47,31. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anglo American Platinum eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine insgesamt positive Einschätzung und die Aktie erhält von der Redaktion ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Anglo American Platinum-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 13,69 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 86 Prozent. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.