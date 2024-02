Anglo American Platinum Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Aktie von Anglo American Platinum wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 6,03 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" liegt, der bei 93,56 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 67,65 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 61,54 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo American Platinum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,59 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 5,7 EUR weicht somit um -13,51 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs von 6,5 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen waren neutral, was zu der Gesamtbewertung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Anglo American Platinum aus fundamentaler Sicht gut bewertet wird, während die technische Analyse auf eine eher schlechte Bewertung hinweist. Die Anleger-Stimmung hingegen wird positiv eingeschätzt.