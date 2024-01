Anglo American Platinum Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Anglo American Platinum wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 6,97 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (7,25 EUR) um +4,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,99 EUR zeigt eine Abweichung von +21,04 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,16 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 102,34 liegt. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anglo American Platinum liegt bei 53,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 von 37 deutet auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Anglo American Platinum ein Ertrag in Höhe von 3,96 % erzielt werden, was 0,85 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.