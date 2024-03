Anglo American Platinum Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Anglo American Platinum hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. Insgesamt wurde an zehn Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an nur zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Dies basiert auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 3,17 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt unter dem Durchschnittswert von 6,13 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American Platinum liegt bei 13,69, was unter dem Durchschnittswert der Vergleichsbranche von 98 liegt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) von Anglo American Platinum liegt bei 53,57, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also, dass die Anlegerstimmung positiv ist, die Dividendenrendite unter dem Durchschnitt liegt, die fundamentale Bewertung jedoch günstig ist und der RSI auf Neutral steht. Dies sind wichtige Faktoren für potenzielle Investoren, die sich mit der Aktie von Anglo American Platinum befassen.