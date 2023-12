Anglo American Platinum Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Anglo American Platinum zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,96 Prozent und liegt damit 1,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 5,26). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Anglo American Platinum eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird in diesem Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Anglo American Platinum aktuell mit dem Wert 9,37 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 28, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Anglo American Platinum in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung zur Anleger-Stimmung als "Neutral".