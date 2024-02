Anglo American Platinum Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Anglo American Platinum-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,78 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 6,55 EUR lag, was einer Abweichung von -3,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer „Neutral“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 6,43 EUR liegt und somit nur knapp über dem letzten Schlusskurs (+1,87 Prozent) liegt, was ebenfalls zu einem „Neutral“-Rating führt. Insgesamt erhält die Anglo American Platinum-Aktie somit im Bereich der einfachen Charttechnik ein „Neutral“-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,17 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche „Metalle und Bergbau“ liegt. Dieser beträgt durchschnittlich 91, was einem Abstand von 92 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als „günstig“ betrachtet werden und erhält daher in dieser Kategorie ein „Gut“.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Anglo American Platinum derzeit bei 3,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,25 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,08 Prozentpunkten im Vergleich zur Branche „Metalle und Bergbau“, wodurch die Aktie in dieser Kategorie eine „Schlecht“-Bewertung erhält.

Auch die Stimmung in Bezug auf die Aktie spielt eine Rolle bei der Analyse, da diese neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch von weichen Faktoren beeinflusst wird. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Rückmeldungen. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Anglo American Platinum diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als „Gut“ eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung der Anglo American Platinum-Aktie, die sowohl auf technischer als auch auf fundamentaler und Anleger-Stimmungs-Ebene als durchaus solide betrachtet werden kann.