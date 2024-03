Anglo American Platinum Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American Platinum liegt bei 6 und befindet sich unter dem Branchendurchschnitt von 96,97. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Anglo American Platinum zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung in den vergangenen Monaten. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 6,3 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt mit 5,8 EUR 7,94 Prozent unter diesem Wert. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit 6,1 EUR um 4,92 Prozent darunter, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum beträgt aktuell 3,17 Prozent und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 5,45 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.