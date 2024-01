Anglo American Platinum Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Die Aktie von Anglo American Platinum wird in verschiedenen Analysen bewertet und erhält dabei unterschiedliche Einschätzungen. Nach der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,16 insgesamt 92 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Bei der Bewertung mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,89 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs (6,9 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. In Summe wird Anglo American Platinum auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anglo American Platinum mit 3,96 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,74 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -0,78 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.