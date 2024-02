Anglo American Platinum Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Anglo American Platinum wird von Marktanalysten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,03, was einem Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94,03 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien wurde Anglo American Platinum in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen eher negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 92, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt jedoch eine neutrale Bewertung an. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Anglo American Platinum.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet das Unternehmen niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Analyse der verschiedenen Indikatoren zeigt, dass Anglo American Platinum derzeit mit gemischten Bewertungen konfrontiert ist. Anleger sollten daher ihre Investitionsentscheidungen sorgfältig abwägen.