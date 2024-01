Anglo American Platinum Aktie: Was war das denn?

Die Aktie von Anglo American Platinum wird in verschiedenen Analysen bewertet und erhält dabei unterschiedliche Einschätzungen. Nach der fundamentalen Analyse wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,16 insgesamt 92 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Bei der Bewertung mithilfe des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 42,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,89 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs (6,9 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dadurch erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. In Summe wird Anglo American Platinum auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Anglo American Platinum mit 3,96 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,74 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -0,78 Prozent erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

