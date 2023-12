Anglo American Platinum Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American Platinum: Analyse der Dividende, des Sentiments und der technischen Indikatoren

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum beträgt derzeit 3,96 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 5,34 % niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Anglo American Platinum war jedoch eher gut, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 7,02 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Abstand des Aktienkurses zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +17,13 %, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie beträgt aktuell 36,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 37 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Anglo American Platinum eine durchwachsene Bewertung in Bezug auf Dividende, Sentiment und technische Indikatoren, die auf eine eher neutrale Position am Markt hindeutet.