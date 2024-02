Anglo American Platinum Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American Platinum wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 6,03, was einem Abstand von 94 Prozent zum Branchen-KGV von 94,03 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Anglo American Platinum-Aktie liegt bei 92, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (64,29) weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Anglo American Platinum.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. In Summe ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Anglo American Platinum-Aktie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Anglo American Platinum derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.