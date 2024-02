Anglo American Platinum Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Anglo American Platinum beträgt das aktuelle KGV 6. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 9,3. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Anglo American Platinum damit unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Anglo American Platinum weist eine Dividendenrendite von 3,17 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent liegt. Die Differenz von -2,04 Prozent zur Branchendurchschnitts-Dividendenrendite führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo American Platinum-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 6,66 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 6,3 EUR liegt, was einem Unterschied von -5,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 6,53 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,52 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Anglo American Platinum-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Anglo American Platinum in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".