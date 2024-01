Anglo American Platinum Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI von Anglo American Platinum liegt momentan bei 30,77 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis von 55,1 zeigt an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für Anglo American Platinum ist überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in Diskussionen von Marktteilnehmern. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,8 EUR einen Abweichung von -5,15 Prozent zum aktuellen Kurs (6,45 EUR) aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 6,4 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Anglo American Platinum eine Dividendenrendite von 3,17 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ein geringeren Ertrag von 2,08 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.