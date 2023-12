Anglo American Platinum Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum":

Anglo American Platinum: Analyse der aktuellen Situation

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum liegt derzeit bei 3,96 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,34 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich Anglo American Platinum. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führte.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert von 36,36 führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 37, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt zeigt die Analyse der aktuellen Situation von Anglo American Platinum sowohl positive als auch neutralen Bewertungen in Bezug auf die Dividendenrendite, Anleger-Stimmung und den Relative Strength-Index.