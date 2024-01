Anglo American Platinum Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In Bezug auf die Anglo American Platinum-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist die Aktie auf dieser Basis weder über- noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Anglo American Platinum daher ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Anglo American Platinum beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,96 Prozent und liegt mit 2,5 Prozent unter dem Mittelwert (6,46) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Anglo American Platinum eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Anglo American Platinum veröffentlicht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Anglo American Platinum hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt für Anglo American Platinum ein "Neutral"-Wert.