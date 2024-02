Anglo American Platinum Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Anglo American Platinum diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell weist der RSI für die Anglo American Platinum einen Wert von 50 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 65. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Anglo American Platinum-Aktie beträgt 3,17 Prozent, was 2,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt sich ein aktueller Wert von 6,75 EUR für die Anglo American Platinum-Aktie im letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs von 6,5 EUR liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen ähnlichen Wert von 6,48 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.