Anglo American Platinum Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Anglo American Platinum-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,96 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 6,95 EUR weicht um -0,14 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Dagegen liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 6,02 EUR, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +15,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Anglo American Platinum mit 8,16 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 102,4. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anglo American Platinum eine Dividendenrendite von 3,96 % aus, was 0,82 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,79 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividende.