Anglo American Platinum Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge haben kann. Bei Anglo American Platinum wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie von Anglo American Platinum als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Anglo American Platinum-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 38,78 und ein Wert für den RSI25 von 47,25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo American Platinum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,27 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 6 EUR weicht davon um -4,31 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (6,05 EUR) zeigt, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Anglo American Platinum als unterbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,03 gehandelt, was einem Abstand von 94 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 97,89 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.