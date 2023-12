Anglo American Platinum Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum":

Die Anglo American Platinum wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,99 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs mit 7,2 EUR um +3 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,85 EUR, was einer Abweichung von +23,08 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Anglo American Platinum eine Dividendenrendite von 3,96 Prozent auf, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen eher zu einem unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American Platinum bei 8,16 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 102,5. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anglo American Platinum-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse und führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt die Analyse ein "Gut"-Rating für die Anglo American Platinum.