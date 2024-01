Anglo American Platinum Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum Plc.":

Die technische Analyse der Anglo American Platinum-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 6,96 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,95 EUR weicht somit um -0,14 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 6,02 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+15,45 Prozent), was zu einer guten Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Anglo American Platinum-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anglo American Platinum-Aktie mit 8,16 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" (102,4) um 92 Prozent niedriger bewertet. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Anglo American Platinum eine Dividendenrendite von 3,96 % aus, was 0,82 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,79 % ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz hinsichtlich der Anglo American Platinum-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer schlechten Gesamtbewertung in diesem Punkt.

In Zusammenfassung ergibt sich aus verschiedenen Analyseaspekten eine gute Bewertung auf der Basis der technischen und der fundamentalen Analyse, während das Sentiment und der Buzz auf eine schlechte Bewertung hindeuten.