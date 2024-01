Anglo American Platinum Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Anglo American Platinum: Dividendenrendite, Anleger-Stimmung, Fundamentales und technische Analyse

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum liegt derzeit bei 3,17 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,76 % für "Metalle und Bergbau" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien eine eher neutrale Haltung. Allerdings waren in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Anglo American Platinum bei 7,17, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 90,3 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,76 %, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,85 EUR mit dem aktuellen Kurs (6,25 EUR) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt der aktuelle Schlusskurs nur um -0,79 % davon entfernt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Anglo American Platinum basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.

