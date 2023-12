Anglo American Platinum Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Dividendenrendite für Anglo American Platinum beträgt aktuell 3,96 Prozent, was 2,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten. Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,04 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,25 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird die Aktie von Anglo American Platinum als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 6,34 insgesamt 95 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie ebenfalls eine positive Bewertung.