Anglo American Platinum Aktie: Die Bären zittern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre preisliche Attraktivität. Bei Anglo American Platinum liegt das KGV mit 8,16 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 102. Dies deutet auf eine vergleichsweise günstige Bewertung hin und lässt das Unternehmen auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Gut" bewerten.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,99 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,2 EUR nur minimal darüber liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Wird hingegen der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (5,85 EUR) über diesem Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Anglo American Platinum-Aktie derzeit mit einem Wert von 29,31 als überverkauft gilt, was ebenfalls auf eine gute Bewertung hinweist. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen ein Wert von 36, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI mit "Gut" bewertet.

Die Einschätzungen und Stimmungen zur Anglo American Platinum-Aktie auf sozialen Medien zeigen gemischte Signale. Während in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, überwogen in den vergangenen Tagen die negativen Themen. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da die Anlegerstimmung ausgewogen erscheint.

Insgesamt ist die Redaktion der Meinung, dass die Anglo American Platinum-Aktie sowohl fundamentale als auch technische Aspekte berücksichtigt mit "Gut" bewertet werden kann, während die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft wird.