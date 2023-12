Anglo American Platinum Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Stimmung unter den Anlegern für Anglo American Platinum ist laut Diskussionsforen und Meinungen in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen der vergangenen beiden Wochen, die analysiert wurden, um eine zusätzliche Bewertung für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American Platinum einen Wert von 6 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 115,4) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 95 Prozent). Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anglo American Platinum derzeit bei 7,08 EUR liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 5,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -15,96 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 5,58 EUR, was zu einer Bewertung von "Gut" mit einem Abstand von +6,63 Prozent führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation kann mit der Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden, ob starke positive oder negative Ausschläge vorliegen. Obwohl sich die Stimmung für Anglo American Platinum in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, wurde in den letzten vier Wochen als erhöht gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wofür Anglo American Platinum eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Gut" bewertet.