Anglo American Platinum Aktie: Augen auf!

Die Anglo American Platinum hat in den letzten Wochen einen Kurs von 5,55 EUR erreicht, was einer Entfernung von -14,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich eine ähnliche Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -14,22 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Anglo American Platinum in sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und es werden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Das Stimmungsbild bei Anglo American Platinum hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Positiven verändert. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt wird Anglo American Platinum für diese Stufe daher mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Anglo American Platinum liegt derzeit bei 3,17 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.