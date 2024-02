Anglo American-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Analyse der Aktie von Anglo American zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Anglo American hin. In den vergangenen Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren gehäuft, und überwiegend positive Themen wurden angesprochen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" eingestuft, obwohl auch drei "Schlecht"-Signale im zurückliegenden Zeitraum zu erkennen waren.

Analysten bewerten die Anglo American-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 41,7 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Hingegen erhält die Aktie von Anglo American aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sowohl unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Alles in allem wird die Aktie von Anglo American in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet, während die charttechnische Analyse eher auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet.