Anglo American Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Analystenbewertung für Anglo American sieht insgesamt gut aus, da 4 Kaufempfehlungen, 3 neutrale und keine schlechten Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Anglo American liegt bei 2601 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 48,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das Unternehmen.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Metall- und Bergbauindustrie im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Dies deutet darauf hin, dass Anglo American fundamental unterbewertet ist, weshalb die Redaktion in dieser Kategorie zu einer "Gut"-Einschätzung gelangt.

Hinsichtlich der Dividende verzeichnet Anglo American eine Rendite von 5,16 Prozent, was 3,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Anglo American-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2224,85 GBP lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 1750 GBP, was einem Unterschied von -21,34 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt erhält Anglo American auf Basis der Analystenbewertung, Fundamentalanalyse, Dividendenrendite und technischen Analyse unterschiedliche Bewertungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

