Anglo American-Aktie: Das steckt hinter dem Absturz

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Anglo American-Aktie (WKN: A0MUKL) beendete die Handelswoche mit einem Schock für Anleger. Die Aktie stürzte am Freitag um fast -20% in die Tiefe und erlitt damit den stärksten Tagesverlust seit der Finanzkrise im Jahr 2008. Was steckt hinter dem dramatischen Kurseinbruch, der die Anglo American-Aktie auf ein neues 3-Jahrestief drückte?