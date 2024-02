Anglo American Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anglo American-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 49,16 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Anglo American-Aktie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anglo American derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einem Unterschied von 3 Prozentpunkten (5,82 % gegenüber 8,82 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten erscheint die Aktie allerdings als günstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,61 liegt, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 59 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Anglo American in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die erhöhte Diskussion über das Unternehmen führen insgesamt zu einem "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Anglo American-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Grundlage des RSI, der Dividendenpolitik, fundamentaler Kriterien und des Sentiments in den sozialen Medien.