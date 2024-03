Anglo American Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Das britische Bergbauunternehmen Anglo American wird aufgrund seiner fundamentalen Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,61, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" eine 59-prozentige Unterbewertung darstellt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 5,82 Prozent, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik von Anglo American.

Auch die Stimmung der Anleger gegenüber dem Unternehmen ist größtenteils positiv. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Jedoch ergeben die Handelssignale eine negative Bewertung, was zu einer gemischten Einschätzung der Stimmung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung schneidet Anglo American im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" schlechter ab. Die Rendite liegt um 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung, bei der das Unternehmen in einigen Bereichen positiv und in anderen negativ bewertet wird.