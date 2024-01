Anglo American Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American wurde von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden auch 3 klare negative Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Anglo American auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft, mit einem RSI von 97,52 Punkten. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht" Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Anglo American in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -21,34 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 21,34 Prozent niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Anglo American eine Rendite von 5,16 % auf, was jedoch 3,65 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ist die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien neutral, während die technische Analyse und der Branchenvergleich aufgrund verschiedener Faktoren zu einer eher negativen Bewertung des Unternehmens führen.