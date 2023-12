Anglo American Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Metall- und Bergbauindustrie eine Dividendenrendite von 5,16 % aus, was 3,69 Prozentpunkte weniger als die durchschnittliche Rendite von 8,85 % bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Fundamental betrachtet ist Anglo American im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 16,14, was einem Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 36,89 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Anglo American ist aktuell "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch kurzfristig wird die Aktie mit 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 34,64 Prozent hin, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich in der Internet-Kommunikation kaum eine Veränderung in den vergangenen Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.