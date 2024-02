Anglo American Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Aktienkurs von Anglo American hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,44 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -26,54 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Andere Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche fielen im Durchschnitt um -17,9 Prozent, während der "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von -17,9 Prozent erzielte. Dies bedeutet, dass Anglo American sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine Unterperformance aufweist und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Anglo American-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2174,01 GBP. Der letzte Schlusskurs (1835,6 GBP) weicht somit um -15,57 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1933,59 GBP) liegt über dem letzten Schlusskurs (-5,07 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anglo American derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau-Branche. Mit einem Unterschied von 2 Prozentpunkten (5,82 % gegenüber 7,82 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem RSI-Wert von 57,22 wird die Anglo American-Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 61, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und damit ebenfalls eine neutrale Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung von "Neutral".