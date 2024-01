Anglo American Aktie: Das gab es noch nie!

Die Bewertung von Anglo American durch Analysten zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten viermal eine positive Einschätzung und viermal eine neutrale Bewertung erhalten hat, während keine negative Bewertung vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die durchschnittliche Empfehlung für Anglo American aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 39,03 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2601 GBP. Diese Entwicklung wird als positiv angesehen, und insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Anglo American festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten Wochen eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Anglo American liegt derzeit bei 5,16 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,81 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Anglo American in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -22,04 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance deutlich unter dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Anglo American in Bezug auf die Einschätzungen von Analysten, das Sentiment und die Buzz in den sozialen Medien, die Dividendenpolitik und die Performance im Branchenvergleich.