Anglo American Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Anglo American hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -18,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Anglo American in diesem Branchenvergleich um -26,41 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,03 Prozent im letzten Jahr, und Anglo American lag 26,41 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Dividendenrendite von 5,82 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine geringere Rendite von 1,98 Prozentpunkten erzielt werden, wenn man derzeit in die Aktie von Anglo American investiert. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Anglo American vor, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 1895 GBP eine Entwicklung von 37,26 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 2601 GBP. Diese Entwicklung wird insgesamt als "Gut"-Einschätzung betrachtet.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Anglo American mit 1895 GBP inzwischen -3,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,52 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.