Anglo American Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Meinungen der Menschen und kann diese verstärken oder sogar verändern. Dies wirkt sich auch auf die Einschätzungen für Aktien aus. Bei Anglo American wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb das Sentiment als "neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt "schlechten" Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American mit 14,21 günstiger als der Branchendurchschnitt von 36 in der Metall- und Bergbauindustrie. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie daher als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Anglo American-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In den sozialen Medien wurde Anglo American in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "neutral" eingestuft. Allerdings wurden auch 3 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für Anglo American basierend auf Sentiment, fundamentaler Analyse, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.