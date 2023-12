Anglo American Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Dividendenrendite für Anglo American liegt derzeit bei 5,16 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,02 Prozent für die "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,86 Prozent zur Anglo American-Aktie, weshalb die Redaktion ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" einschätzt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Anglo American 16, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 37 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und von der Redaktion auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Anglo American aktuell mit einem Wert von 70,48 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI als "Schlecht" gewertet.

Die Analyse der Analystenmeinungen zeigt, dass insgesamt 4 Buc, 4 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Anglo American liegt bei 2666 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 47,9 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt mit "Gut" eingestuft.