Anglo American Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Aktienkurs von Anglo American hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,69 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -19,63 Prozent gesunken, was bedeutet, dass Anglo American im Branchenvergleich um -25,06 Prozent unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -19,63 Prozent. Anglo American lag 25,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Anglo American-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anglo American-Aktie also ein "Schlecht"-Rating im Bereich Sentiment und Buzz.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Anglo American vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist "Gut" (2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 46,76 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 2593,33 GBP, was insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird die Anglo American derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der aktuelle Kurs um -17,5 Prozent über dem GD200 (gleitender Durchschnittskurs) von 2141,84 GBP liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein GD50 von 1852,39 GBP, was ein "Neutral"-Wert für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt entspricht dies also einer "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse.