Anglo American Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Anglo American, ein Unternehmen aus dem Bereich Metalle und Bergbau, schüttet eine Dividendenrendite von 5,16 % aus. Dies liegt 3,69 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 % und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Aktienkurs von Anglo American hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 10,5 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt durchschnittlich -16,77 Prozent, und Anglo American liegt aktuell 10,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Anglo American in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Anglo American in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 0,97, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 61,14 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" eingestuft.