Anglo American Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Diskussionen über Anglo American in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. In den vergangenen Tagen wurden auch fünf Handelssignale festgestellt, davon 5 negative und 0 positive Signale. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Anglo American bezüglich der Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2252,14 GBP mit dem aktuellen Kurs (1846,8 GBP) vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2051,05 GBP liegt mit einer Abweichung von -9,96 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da 4 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel angesehen, da es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen aus der jüngsten Zeit gibt. Das Kursziel der Analysten für Anglo American liegt im Durchschnitt bei 2601 GBP, was einer Entwicklung um 40,84 Prozent entspricht und daher das Rating "Gut" erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,78 Prozent erzielt, was 21,67 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -16,11 Prozent, und Anglo American liegt aktuell 21,67 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.