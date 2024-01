Anglo American Aktie: Schlimme Zeiten!

Anglo American, ein Unternehmen aus dem "Metalle und Bergbau"-Sektor, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -17,4 Prozent, was eine Unterperformance von -20,38 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des gesamten "Materialien"-Sektors lag Anglo American um 20,38 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anglo American diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Trotzdem zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, weshalb Anglo American insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Anglo American in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsstärke in den sozialen Medien abgenommen hat. Dies deutet auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Anglo American-Aktie am letzten Handelstag bei 1750 GBP lag, was einem Unterschied von -21,34 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, weshalb die Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Anglo American-Aktie aufgrund der finanziellen Performance, des Anleger-Sentiments, der Internet-Kommunikation und der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.