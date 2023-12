Anglo American Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Anglo American wird in der technischen Analyse derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 2305,93 GBP, was einer Abweichung von -20,9 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (1824 GBP) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 2120,58 GBP um -13,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was wiederum zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Anglo American derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 75,56 Punkten und der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt eine weniger starke Schwankung. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Anglo American somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet das Unternehmen derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 3,68 Prozentpunkten (5,16 % gegenüber 8,84 %) wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Anglo American positiv bewertet. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Anglo American als "Gut"-Wert bewertet.