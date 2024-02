Anglo American Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Anglo American: Aktienanalyse zeigt Unterbewertung und neutrales Sentiment

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anglo American mit einem Wert von 13,33 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 30,5. Dadurch wird das Unternehmen als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Anglo American herangezogen. Der RSI7 liegt bei 45,75, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 54,8, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer positiven langfristigen Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,82 Prozent und liegt damit 2,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Anglo American eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Anglo American unterbewertet ist, eine neutrale Stimmung aufweist und eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite hat. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.