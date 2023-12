Anglo American Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Anglo American hat in den letzten Wochen eine deutliche Eintrübung in der Stimmung am Markt erfahren. Sowohl die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als auch die allgemeine Stimmung werden als "Schlecht" bewertet. Die Aktie liegt mit einem Kurs von 1931,8 GBP aktuell -7,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch basierend auf den vergangenen 200 Tagen wird die Einstufung als "Schlecht" beibehalten, da die Distanz zum GD200 bei -15,3 Prozent liegt.

Bei der Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergaben sich überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Anglo American, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Allerdings zeigen Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung auf, was zu gemischten Einschätzungen führt. Die Dividendenrendite von 5,16 Prozent liegt derzeit unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik führt.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der aktuellen Stimmung, der geringen Diskussionsstärke in den sozialen Medien und der Dividendenrendite als "Schlecht" bewertet.