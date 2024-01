Anglo American Aktie: Kaum zu glauben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Preisbewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Im Falle von Anglo American liegt das KGV mit 14,21 unter dem Branchendurchschnitt von 36 für Metalle und Bergbau. Dies entspricht einem Abstand von 61 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden und erhält daher eine positive fundamentale Bewertung.

Die Anlegerstimmung zu Anglo American war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. Obwohl hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden, wurden auch 3 negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Institutionelle Analysten haben Anglo American in den letzten 12 Monaten 4-mal positiv, 4-mal neutral und 0-mal negativ bewertet. Dies führt zu einer langfristigen positiven Einschätzung des Titels. Die aktuelle durchschnittliche Empfehlung der Analysten für die Aktie ist ebenfalls positiv, und sie prognostizieren eine Kursentwicklung von 42,61 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 2601 GBP.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Anglo American liegt derzeit bei 97,52, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des RSI als negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Anglo American, die auf fundamentaler, Anleger- und technischer Analyse basiert.