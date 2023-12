Anglo American Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Anleger von Anglo American wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber dem Unternehmen eingestuft. Allerdings haben die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ über das Unternehmen berichtet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wurde daher eine neutrale Einschätzung für Anglo American abgegeben. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit auf den Verkauf der Aktie deutete, was zu einer schlechten Bewertung führte.

Die Stimmungsanalyse zeigt, dass die Stimmung für Anglo American in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Anglo American im letzten Jahr eine Rendite von -27,28 Prozent erzielt, was 6,86 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,42 Prozent, und Anglo American liegt aktuell 6,86 Prozent unter diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit schlecht bewertet.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Anglo American-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Kürzere Einschätzungen ergaben 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten zeigen, dass die Aktie um 56,73 Prozent steigen könnte, was zu einer guten Empfehlung führt. Insgesamt erhält Anglo American von den Analysten also eine gute Bewertung.