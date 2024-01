Anglo American Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich Anglo American ist aktuell überwiegend positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionen und Meinungen der letzten zwei Wochen in den sozialen Medien. Diese Analyse dient als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie. In den Diskussionen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Anglo American um mehr als 20 Prozent darunter, was als schlecht bewertet wird. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anglo American-Aktie zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einem neutralen Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigen dieses neutrale Rating.

Die Dividendenrendite von Anglo American liegt derzeit bei 5,16 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,83 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als schlecht eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine positive Anleger-Stimmung, eine schlechte Performance im Vergleich zur Branche und eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Relative Strength Index. Die Dividendenrendite wird als negativ bewertet.